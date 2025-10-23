США призвали G7 и ЕС присоединиться к усилению антироссийских санкций

США призвали G7, ЕС и Канаду присоединиться к усилению санкций против России

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон призывает другие страны усилить санкции против России. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Бессент подчеркнул, что США призвали присоединиться к усилению санкций против России страны «Большой семерки» (G7), Европу, Канаду и Австралию.

Ранее Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. «Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России», — сказал он. До этого комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта.