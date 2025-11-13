Наука и техника
06:33, 13 ноября 2025Наука и техника

Германия представит новый MALE-дрон в Дубае

Компания Aerodata представит полностью немецкий MALE-дрон AeroForce X в Дубае
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Aerodata AG

Немецкая компания Aerodata представит новый разведывательный дрон класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance — средневысотный, с большой продолжительностью полета) AeroForce X в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Defence Network.

Отмечается, что аппарат самолетного типа позволит выполнять классические разведывательные миссии и осуществлять радиоэлектронную разведку. Двухдвигательный дрон с максимальной взлетной массой около пяти тонн сможет нести до 1,3 тонны полезной нагрузки. Продолжительность полета составит 40 часов.

Производитель подчеркивает, что AeroForce X — полностью немецкая разработка. Аппарат не будет подвергаться экспортным ограничениям со стороны США, поэтому Aerodata сможет поставлять дроны иностранным заказчикам.

Наземные и первые летные испытания AeroForce X планируют провести в 2026 году.

Ранее в ноябре стало известно, что концерн «Калашников» покажет интегрированные в единый комплекс разведывательный дрон «СКАТ 350М» и ударный «КУБ-2Э» на Dubai Airshow.

