Глава МИД Польши оценил готовность Украины продолжать воевать

Глава МИД Сикорский: Украина сможет воевать еще три года, в отличие от России

В отличие от России, Украина может воевать еще три года. Так готовность Киева продолжать оказывать сопротивление оценил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Украина готовится еще к трехлетней войне, а подобные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что [президент России] Владимир Путин сможет выдержать еще три года», — сказал он.

Дипломат также призвал Европейский союз (ЕС) активнее содействовать возможным переговорам и выразил надежду на то, что США продолжат помогать Украине разведданными.

Ранее Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО. Глава польского МИД назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах».