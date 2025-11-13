Мир
Глава МИД Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

Глава МИД Польши Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО. Об этом он заявил на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств», речь доступна на сайте польского правительства.

«Как уже стало известно, Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», — сказал он.

Глава польского МИД назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги, по его словам, «враждебны Европе и Западу в целом».

Ранее Радослав Сикорский призвал польских граждан не совершать поездки в Россию и Белоруссию. Он предупредил, что желающие посетить эти страны поляки делают это «на собственный риск».

