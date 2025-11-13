Самого почитаемого святого в России изобразили на иконе с триколором, танками и самолетами

Николая Чудотворца, самого почитаемого святого в России изобразили на иконе с танками и самолетами. Изображение появилось в публикации Военного отдела Московского патриархата в Telegram.

В патриархии опубликовали фото молящегося перед этой иконой мужчины в форме, предположительно — российского военнослужащего. Икона представляет собой модификацию классического изображения Николая Мирликийского (Чудотворца) — в одной руке святой держит Евангелие, пальцы другой руки он сложил в жесте для благословения. Фон иконы состоит из нескольких частей — в небе пролетают самолеты, под ними на земле едут танки, а из облаков белого, синего и красного цветов складываются российский триколор.

Судя по снимку, военный запечатлен в часовне, где на стенах размещены и другие, уже канонические иконы. Исходила ли инициатива по изображению святого с танками от священнослужителей или от самих военных, неизвестно. Является ли икона освященной, не уточняется.

Ранее стало известно, что в России «замироточила» якобы предвещающая беду икона Николая Второго.