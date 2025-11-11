В России замироточила икона Николая Второго, это связывают с войной

В России замироточила предвещающая беду икона Николая Второго. Об этом сообщает в Telegram издание Daily Storm.

По словам настоятеля храма Девяти мучеников Кизических протоиерея Антония Серова, на иконе выступило миро. Он отметил, что икона хранится в киоте — это делает невозможным прямое внешнее воздействие на нее.

«Я знаю, что такие же знамения были перед революцией и войной», — заявил Серов. Идет ли речь о той же самой иконе, священнослужитель не уточнил. «Получается, что это предупреждение всем нам», — добавил он.

Николай Второй и его семья были канонизированы Русской православной церковью в 2000 году.

Тем временем стало известно о проведении в Москве молебна против абортов. Он состоится в римско-католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 17-18 ноября. Отмечается, что на эти дни приходится 105-я годовщина легализации абортов в России.