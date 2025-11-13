Россияне назвали доступную ставку по ипотеке

Больше трети россиян считают доступной ставкой по ипотеке 5 % годовых

Больше трети россиян считают обременительной ставку по ипотеке выше пяти процентов годовых. Это демонстрируют результаты опроса, проведенного экспертами «Финансы Mail», статистику приводит «Газета.Ru».

По подсчетам портала, доступной ставку до 5 процентов считают 39,8 процента участников исследования. Ставку в 6-7 процентов называют приемлемой 22,8 процента опрошенных при условии стабильного заработка. 8-9 процентов годовых не пугают 6,2 процента россиян, однако они допускают, что не смогут гасить платежи регулярно. На ставку в 10-11 процентов годовых готовы только 1,4 процента респондентов, но при наличии господдержки. Ипотеку под 12-13 процентов сочли разумной почти 2 процента россиян, однако они признают, что для большинства такая ставка покажется неподъемной. В то же время 20 процентов участников опроса добавили, что большую роль в сегодняшних обстоятельствах играет не размер ставки, а цена на жилье. Принципиально отказываются от ипотеки 7,7 процента опрошенных.

Причиной недоступности ипотеки почти 51 процент опрошенных называют высокую стоимость недвижимость. 32,5 процента россиян обвиняют в этом снижение реальных доходов населения, а 3,7 процента — ужесточение банками условий выдачи ипотеки. В сокращении госпрограмм кредитования проблему видят 3,3 процента респондентов. Еще 4,5 процента указали на рост первоначального взноса, а почти 1 процент участников исследования заявили об отсутствии прозрачности в процедуре одобрения заявок. Среди мер по восстановлению доступной ипотеки россияне назвали субсидирование первого взноса, фиксацию потолка цен и ставок, расширение льготных программ и смягчение требований по доходам. Некоторые россияне в качестве решения предлагают повысить лимит ипотеки и бесплатно выдавать жилье.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал размер ставки, который вновь сделает ипотеку в России массовой. По мнению чиновника, ее уровень должен составлять 5-6 процентов.