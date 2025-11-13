Кардиолог предупредил об особой опасности холодов для сердца

Кардиолог Васильев: Спазм сосудов в мороз может привести к холодовой стенокардии

У людей с болезнями сердца в первые морозы может появиться так называемая холодовая стенокардия, предупредил кардиолог Сергей Васильев. Об особой опасности холодов он поговорил с «Вечерней Москвой».

Васильев объяснил, что холодовая стенокардия развивается из-за того, что пораженные атеросклерозом сосуды рефлекторно спазмируются в ответ на холод. Кроме того, риск увеличивается из-за сокращения светового дня, холодного ветра и затрудняющей движения зимней одежды.

По его словам, чаще всего эта проблема возникает у людей с ишемической болезнью сердца. Тем, кто в мороз почувствовал внезапную боль за грудиной, Васильев посоветовал как можно скорее зайти в теплое помещение, принять рекомендованную дозу назначенных врачом препаратов. Если боль не пройдет, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Снизить риск приступов помогут теплая, но легкая и свободная одежда, прикрытое шарфом или платком лицо, а также отказ от курения на улице, отметил кардиолог. Он добавил, что зимой важно сохранять позитивный настрой, так как у этого времени года тоже есть свои плюсы.

