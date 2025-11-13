Путешествия
Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

Турэксперт Козырев: Китай занимает шестое место среди направлений на Новый год
Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев предрек Китаю стать любимым направлением россиян для новогоднего отпуска. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

По сообщению турэксперта, КНР впервые в истории вошла в топ-5 востребованных направлений для отдыха на ноябрьских праздниках. Сейчас страна занимает шестое место в рейтинге среди востребованных поездок на длинные выходные с захватом 1 января. «Уже сейчас, по данным наших аналитиков, доля Поднебесной на январские выходные достигла 7 процентов, а это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году в этот период», — поделился статистикой Козырев.

Заметный рост также наблюдается у Вьетнама — новогодние праздники здесь планируют провести 5 процентов путешественников. При этом самым востребованным для отдыха на Новый год два сезона подряд остается Таиланд — на него приходится 17 процентов от всех бронирований.

Ранее стало известно, что российские туристы массово заинтересовались отдыхом в Азии на Новый год. По данным АТОР, на азиатские страны приходятся 50-60 процентов всех предновогодних бронирований.

