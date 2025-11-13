Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

Сомнолог Гарли: Человеку требуется примерно 20 минут, чтобы уснуть

Врач общей практики, специализирующийся на лечении бессонницы, Дэвид Гарли развеял миф о пользе методик для быстрого засыпания и предупредил об их опасности. Мнение специалиста приводит Daily Mail.

Гарли подчеркнул, что в норме человек не засыпает мгновенно. Обычно, чтобы уснуть, требуется примерно 20 минут. Если же это происходит через две, три или пять минут, то, скорее всего, организм переутомлен. «Причина в веществе под названием аденозин. Оно вырабатывается организмом во время бодрствования. Чем его больше, тем более сонным будет состояние», — утверждает врач.

Сомнолог добавил, что различные методики быстрого засыпания не учитывают это, поэтому часто оказываются бесполезными и только усугубляют бессонницу. «Чем больше вы прикладываете усилий, чтобы наладить сон, тем хуже спите. Поэтому зачастую лучше прекратить попытки и просто позволить себе бодрствовать», — заявил Гарли.

Врач отметил, что многим своим пациентам рекомендует при проблемах со сном спать меньше: ложиться на два часа позже и просыпаться на два часа раньше. По его словам, примерно через пять дней такого режима человек засыпает мгновенно и крепко спит всю ночь. Кроме того, Гарли отметил, что такой подход помогает свести к минимуму часы безуспешных и мучительных попыток уснуть.

Ранее психиатр Фернандо Мора посоветовал не использовать смартфон за 30 минут до сна. По его словам, яркий свет гаджетов активирует мозг в то время, когда он должен быть расслаблен.