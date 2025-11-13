Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:35, 13 ноября 2025Забота о себе

Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

Сомнолог Гарли: Человеку требуется примерно 20 минут, чтобы уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики, специализирующийся на лечении бессонницы, Дэвид Гарли развеял миф о пользе методик для быстрого засыпания и предупредил об их опасности. Мнение специалиста приводит Daily Mail.

Гарли подчеркнул, что в норме человек не засыпает мгновенно. Обычно, чтобы уснуть, требуется примерно 20 минут. Если же это происходит через две, три или пять минут, то, скорее всего, организм переутомлен. «Причина в веществе под названием аденозин. Оно вырабатывается организмом во время бодрствования. Чем его больше, тем более сонным будет состояние», — утверждает врач.

Сомнолог добавил, что различные методики быстрого засыпания не учитывают это, поэтому часто оказываются бесполезными и только усугубляют бессонницу. «Чем больше вы прикладываете усилий, чтобы наладить сон, тем хуже спите. Поэтому зачастую лучше прекратить попытки и просто позволить себе бодрствовать», — заявил Гарли.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

Врач отметил, что многим своим пациентам рекомендует при проблемах со сном спать меньше: ложиться на два часа позже и просыпаться на два часа раньше. По его словам, примерно через пять дней такого режима человек засыпает мгновенно и крепко спит всю ночь. Кроме того, Гарли отметил, что такой подход помогает свести к минимуму часы безуспешных и мучительных попыток уснуть.

Ранее психиатр Фернандо Мора посоветовал не использовать смартфон за 30 минут до сна. По его словам, яркий свет гаджетов активирует мозг в то время, когда он должен быть расслаблен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости