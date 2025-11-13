Майор полиции задержана за содействие ОПГ «Махонинские»

В Челябинске ФСБ задержала майора полиции за содействие ОПГ «Махонинские»

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД задержали замначальника следственного отдела полиции «Ленинский» Анну Горбунову. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

По его данным, майор полиции подозревается в том, что осуществляла покровительство организованной преступной группе (ОПГ) «Махонинские». Вместе с участниками ОПГ она вымогала более восьми миллионов рублей у жителей региона с применением насилия и угрозами.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве и превышении должностных полномочий. Решается вопрос об избрании Горбуновой меры пресечения.

Уточняется, что во время рассмотрения в суде иска Генпрокуратуры в отношении «Махонинских» о признании их экстремистским объединением были выявлены связи лидеров группы с должностными лицами правоохраны.

ОПГ была создана братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.