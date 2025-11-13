Миллионеру дали 16 лет тюрьмы за расправу над 24-летней любовницей

В Японии миллионеру Исикаве дали 16 лет тюрьмы за убийство 24-летней любовницы

В Японии к 16 годам тюрьмы приговорили миллионера, который расправился с 24-летней любовницей, выманившей у него около 30 миллионов йен (15,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Shincho.

57-летний Акира Исикава познакомился с 24-летней Саной Хирабаяси в 2022 году в интернете. Через некоторое время девушка заявила, что ей нужны 10 миллионов йен (5,2 миллиона рублей), чтобы расплатиться с долгами кафе, где она работает управляющей. Исикава владел крупным состоянием и дал молодой подруге эту сумму. Позже Хирабаяси начала постоянно просить у мужчины деньги. В частности, она брала с него до 100 тысяч йен (52 тысячи рублей) за встречу.

Известно, что в ранее Исикава работал в компании Fuji Xerox. В 2018 году он вышел на пенсию и получил выплату в размере 60 миллионов йен (31 миллион рублей). По данным следствия, Хирабаяси выманила у него не менее половины этой суммы. Кроме того, мужчину преследовали неудачи в инвестициях, так как перед арестом на его счетах осталось только две тысячи йен (одна тысяча рублей).

Как сказано в судебных документах, расходы на роман с Хирабаяси привели Исикаву к «эмоциональному и финансовому истощению». Кроме того, когда мужчина сообщил любовнице о финансовых трудностях, она посоветовала ему устроиться на работу, что вызвало ссору между ними. В два часа ночи 2 февраля 2023 года Исикава и Хирабаяси заселились в отель в Токио. Когда девушка заснула, мужчина уселся на нее и ударил ножом, после чего сбежал.

Перед вынесением приговора у Исикавы спросили, осознавал ли он, что Хирабаяси с ним только ради денег. Мужчина ответил, что отчасти понимал это, однако все равно воспринимал ее как невесту. Защита строилась на том, что в 2015 году Исикаве диагностировали ряд психических расстройств, включая биполярное. Тем не менее суд постановил, что мужчина совершил преступление осознанно из эгоистических и собственнических мотивов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мошенник за три года выманил у миллионерши все ее состояние. Женщина лишилась 30 миллионов батов (75 миллионов рублей).