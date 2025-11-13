Минобороны: Четыре дрона ВСУ уничтожены Черноморским флотом РФ

Минобороны отчиталось об уничтожении морских беспилотников ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

Четыре безэкипажных катера ВСУ были уничтожены силами и средствами Черноморского флота, пояснили в Минобороны. Где именно это произошло, не уточняется.

Тем временем Telegram-канал «Архангел спецназа» раскрыл подробности попыток ВСУ атаковать Крым. По его данным, налет был осуществлен тремя группами беспилотных летательных аппаратов. Об попытке украинских войск атаковать полуостров в ночь на 13 ноября также сообщило Минобороны, отчитавшись об уничтожении семи дронов.

Тем временем «на земле» российские войска продолжают наступление в глубь Днепропетровской области. Несмотря на то, что регион не включен в состав Российской Федерации, российские войска продолжают продвижение в его приграничных районах. Вероятно, речь идет о формировании буферной зоны вокруг Донецкой народной республики. Решение о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы принял в мае 2025 года президент России Владимир Путин.