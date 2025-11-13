Экономика
17:44, 13 ноября 2025

Мишустин назвал сумму списываемого регионам долга

Мишустин: В России 15 регионам спишут долгов на 28 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

В России 15 регионам спишут задолженность почти в 28 миллиардов рублей. Это пообещал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Глава правительства обратил внимание, что в России инициировали программу списания двух третей задолженности субъектов Федерации, дабы те могли потратить деньги на модернизацию инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, переселение граждан из аварийного жилья, а также закупку общественного транспорта.

По словам Мишустина, в 2025 году этим инструментом воспользовались уже больше половины российских субъектов. Как следствие, на местах осталось почти 200 миллиардов рублей.

«Теперь мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 миллиардов рублей для 15 регионов страны», — сказал премьер-министр.

В конце августа стало известно, то правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам — Башкирии, Ингушетии, Удмуртии, Хакасии, а также Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областям. Речь тогда шла о сумме в 25,5 миллиарда рублей.

