Девяти российским регионам списали долги по бюджетным кредитам

Мишустин: Девяти регионам списаны долги по бюджетным кредитам на 25,5 миллиарда

Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще девяти российским регионам — Башкирии, Ингушетии, Удмуртии, Хакасии, а также Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется что списание осуществили на общую сумму в 25,5 миллиарда рублей. Сделано это было в рамках механизма, допускающего такую возможность в отношении сумм, составляющих до двух третей задолженности по бюджетным кредитам при условии реализации проектов в сфере ЖКХ, расселения аварийного жилья и ряде других сфер, то есть реинвестирование соответствующих средств.

«Поддержка регионов — это наш приоритет», — подчеркнул в связи с этим Мишустин, отметив, что принятое решение положительно скажется на улучшении качества жизни жителей перечисленных регионов.

Как указывал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, списание задолженности по бюджетным кредитам на сумму, превышающую триллион рублей, коснется 79 из 89 российских регионов. По словам министра, на местах предложили направить около половины списанных долгов на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 18 процентов, или почти 200 миллиардов рублей, — на переселение из аварийного жилья и обновление общественного транспорта.