16:08, 13 ноября 2025Экономика

Мошенники нашли новый способ обмануть россиян

F6: Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки отопления
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки отопления. О новой схеме аферистов граждан предупредили эксперты компании F6, передает РИА Новости.

Злоумышленник пишет жертве в мессенджере и представляется диспетчером. Он предлагает выбрать дату проверки отопительной системы, а затем присылает ссылку с логотипом госсервиса «Мои документы» и просит собеседника перейти по ней и прислать скриншот с подтверждением авторизации. После этого жертве заявляют, что аккаунт взломан, и угрожают уголовной ответственностью. В конце концов мошенники убеждают человека перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру, чтобы обезопасить средства.

В F6 рекомендовали установить запрет на звонки и сообщение от незнакомых номеров в целях безопасности. Эксперты также напомнили, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам и сообщать посторонним коды из СМС.

Ранее россиянам перечислили порядок действий при взломе электронной почты. В первую очередь следует завершить сеансы на всех устройствах и сменить пароль.

