15:10, 13 ноября 2025

Россиянам раскрыли порядок действий при взломе электронной почты

МВД: При взломе почты нужно завершить все сеансы на неизвестных устройствах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Россиянам раскрыли порядок действий в случае, если злоумышленники взломали электронную почту. Инструкции опубликовало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Ведомство предупредило, что через взломанную электронную почту мошенники могут получить доступ к множеству аккаунтов, к которым она была привязана. Если пользователь потерял доступ к электронному почтовому ящику, эксперты призвали завершить сеансы на всех устройствах и сменить пароль. Так, например, в сервисе электронной почты «Яндекса» необходимо найти команду «Выйти на всех устройствах», в аккаунтах на Gmail — завершить ненужные сеансы, а в почте Mail.ru — выйти из почтового аккаунта с ненужных устройств.

Кроме того, в ведомстве посоветовали сменить пароль на всех устройствах, а также установить двухфакторную аутентификацию. Вторым фактором ведомство предложило выбрать код из СМС или звонок.

Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков раскрыл порядок действий при взломе смартфона. Он, в частности, порекомендовал отключить на устройстве Wi-Fi и мобильные данные, а также запустить на нем антивирус.

