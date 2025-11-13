Мужчины не стало на работе при загадочных обстоятельствах через 10 дней после помолвки

People: В США мертвого работника почты нашли застрявшим в конвейерной ленте

В американском штате Мичиган сотрудника Почтовой службы США (USPS) не стало на рабочем месте при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет People.

Пожарные нашли останки 36-летнего Николаса Джона Акера в почтовом отделении. О пропаже мужчины властям сообщила его невеста Стефани Ящ после того, как он не вернулся домой с работы.

Сотрудники экстренных служб обнаружили, что тело Акера застряло в конвейерной ленте. Предполагается, что он пролежал там около восьми часов. Что именно произошло с работником почты — неизвестно. Акера не стало всего через 10 дней после помолвки с Ящ.

После обнаружения останков мужчины USPS выпустило заявление, что сортировочный центр продолжает работу. Ящ назвала такое отношение к бывшему сотруднику бесчеловечным и отвратительным.

Ранее сообщалось, что в городе Даллас, США, работник похоронного бюро Restland получил смертельные травмы во время работы. Его раздавила бетонная коробка, которые используют для защиты гробов от внешних воздействий.

