На Камчатке после мощной магнитной бури заметили редкое природное явление

На Камчатке после мощной магнитной бури заметили в небе танцующие огни
Мария Винар

Фото: Telegram-канал Amur Mash

На Камчатке после мощной магнитной бури заметили редкое природное явление. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жители села Слаутное запечатлели на камеры так называемые танцующие огни с изумрудным свечением. В то же время в Тигильском районе и на Халактырском пляже местным посчастливилось увидеть их в небе с рубиновым сиянием.

«Роскошным северным сиянием любовалась вся Камчатка. Спонсор такой красоты — мощная магнитная буря», — подписали кадры очевидцев авторы канала.

Ранее сообщалось, что в Перми также застали редкое природное явление — северное сияние. Житель деревни Молоково поделился кадрами, на которых было видно, что звездное небо над домами окрасилось в розово-малиновый цвет.

