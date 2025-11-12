Моя страна
В Перми застали редкое природное явление

В деревне Молоково Пермского района застали северное сияние
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: W.carter / Wikimedia

В Перми застали редкое природное явление — северное сияние. Об этом сообщает портал 59.RU.

Сияние удалось запечатлеть в деревне Молоково Пермского района. Степан Широбоков поделился кадрами, на которых видно, что звездное небо над домами окрасилось в розово-малиновый цвет.

Отмечается, что сияние появилось в небе из-за геомагнитной бури уровня G4-G5 — этот показатель означает сильное возмущение магнитного поля Земли. При таких условиях в небе при ясной погоде можно наблюдать цветные всполохи.

По словам астронома Сергея Полищука, северное сияние можно наблюдать по всей стране, но для этого должны совпасть сразу несколько факторов — высокий уровень магнитной бури и Kp-индекс (глобальный планетарный индекс геомагнитной активности), а также Bz-индекс (компонента межпланетного магнитного поля, указывающая на его ориентацию по оси, перпендикулярной плоскости эклиптики).

В апреле на Южном Урале также застали редкое природное явление.

