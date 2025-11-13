Мир
09:38, 13 ноября 2025Мир

На Пхукете задержали россиянина по запросу США

The Phuket News: Гражданин России задержан на Пхукете по запросу США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

35-летний гражданин России задержан на Пхукете по запросу США, его подозревают в ведении хакерской деятельности. Об этом сообщает The Phuket News.

Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) описал задержанного мужчину как «хакера мирового класса, причастного к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США».

По словам представителей тайской полиции, агенты Федерального бюро расследований (ФБР) принимали участие в совместной операции. Генпрокуратура Таиланда решила задержать россиянина именно на основании запроса об экстрадиции со стороны США.

Формальная процедура экстрадиции в США гражданина России, имя которого не раскрывается, должна быть запущена в ближайшее время.

Ранее в Таиланде задержали 35-летнего россиянина за торговлю наркотиками. По имеющимся данным, он скрывал наркобизнес под вывеской проката машин и байков на острове Ко Панган.

