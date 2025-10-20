Россиянина задержали в Таиланде за торговлю наркотиками

Россиянина задержали в Таиланде за торговлю накркотиками и вейпами

Россиянина задержали в Таиланде за торговлю навозными грибами, марихуаной и вейпами, передает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 35-летний россиянин скрывал наркобизнес под вывеской проката машин и байков на острове Ко Панган. Сначала полиция остановила арендный автомобиль мужчины и устроила обыск. Затем она осмотрела его дом, нашла грибы, содержащие галлюциногенные (психоделические) вещества, шоколад и снеки с добавками, приспособления для употребления.

Подозреваемый отметил, что не знал о незаконности своих действий. Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что россиянин работал в Таиланде без лицензии. Ему вменяют четыре статьи — от незаконного бизнеса до продажи запрещенных веществ.

Ранее российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и хранение электронных сигарет.