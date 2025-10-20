Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:13, 20 октября 2025Мир

Россиянина задержали в Таиланде за торговлю наркотиками

Россиянина задержали в Таиланде за торговлю накркотиками и вейпами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Россиянина задержали в Таиланде за торговлю навозными грибами, марихуаной и вейпами, передает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 35-летний россиянин скрывал наркобизнес под вывеской проката машин и байков на острове Ко Панган. Сначала полиция остановила арендный автомобиль мужчины и устроила обыск. Затем она осмотрела его дом, нашла грибы, содержащие галлюциногенные (психоделические) вещества, шоколад и снеки с добавками, приспособления для употребления.

Подозреваемый отметил, что не знал о незаконности своих действий. Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что россиянин работал в Таиланде без лицензии. Ему вменяют четыре статьи — от незаконного бизнеса до продажи запрещенных веществ.

Ранее российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и хранение электронных сигарет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    Российские военные за неделю улучшили положение у Песчаного и Северска

    Россиянин сравнил два популярных курорта Азии для зимовки и назвал наиболее дешевый

    Муж из-за приложения в смартфоне жены заподозрил ее в измене после 15 лет брака

    Привычный орех показал пользу при ожирении

    Рита Ора в топе и микрошортах похвасталась прессом

    Бросившего младенца в сугроб блогера переобъявили в розыск в России

    На Западе оценили темпы продвижения российских войск на Украине

    Трое детей заживо сгорели в российском регионе

    В Петербурге задумали увеличить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости