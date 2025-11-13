Сиротенко: Жители Киева стали чаще говорить на русском языке

Жители Киева толерантно относятся к русскому языку и стали чаще на нем говорить. Об этом рассказал руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко в интервью изданию Hromadske.

Он отметил, что киевляне перестали считать русский язык неуместным, подчеркнув, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство. «Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке», — посетовал Сиротенко.

При этом, по его словам, в других частях страны фиксируются незначительные улучшения.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что более половины граждан Украины продолжает общаться между собой на русском языке. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев пояснил, что украинцы предпочитают русский язык, потому что украинский для них стал «инструментом пафосной пропаганды».