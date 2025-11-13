Назван неочевидный сигнал раннего артрита

Врач Степанова: Легкие боли в суставах на холоде могут указывать на артрит

Появляющиеся в холода легкие боли в коленях, локтях или пальцах в некоторых случаях могут сигнализировать о начале артрита, заявила врач-артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степанова. О неочевидном сигнале, указывающем на это заболевание, она рассказала «Ленте.ру».

Врач предупредила, что воспаление суставов на ранних стадиях проявляется неярко: легкой болью по утрам, дискомфортом при смене погоды, незначительной скованностью после длительного сидения. «Осенние перепады давления и сырость могут усилить ощущение боли в суставах даже при легких формах артрита, так как суставная капсула более чувствительна к изменению атмосферного давления и влажности», — пояснила она.

Степанова призвала обратиться к врачу-ревматологу в случае, если легкая боль в локтях, коленях и пальцах при переменах погоды становится регулярной, сопровождается скованностью, отеками или уменьшением амплитуды движений. Она подчеркнула, что ранняя диагностика и лечение заболевания позволяют сохранить подвижность, снизить риск прогрессирования воспаления и сделать осень комфортной для суставов.

Ранее певица Селена Гомес призналась, что живет с артритом. По словам 33-летней артистки, болезнь пожилых людей у нее вызвала волчанка.