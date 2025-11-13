Силовые структуры
Названо число употребляющих наркотики в России

МВД: В России употребляют наркотики 1,2 миллиона человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России употребляют наркотики 1,2 миллиона человек, что составляет 0,8 процента от населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, к такому выводу пришли по итогам 2024 года в результате независимых социологических исследований. Другую информацию, которая распространяется в медиа, в МВД назвали ложной.

Всего же число граждан, которые хоть раз пробовали наркотики в течение жизни, составило 6,4 миллиона человек. На момент 1 января 2025 года на учете в медучреждениях состояли 426 тысяч наркозависимых.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России около шести миллионов наркозависимых людей, из которых более половины — молодежь. Тех же, кто пробовал или знаком с людьми, употребляющими наркотики, больше в три раза — 18 миллионов человек.

