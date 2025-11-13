SC: Для установления мира на Украине отношение ЕС к России должно измениться

Чтобы на Украине установился мир, необходимо, чтобы западные лидеры изменили свою позицию в отношении России. С таким мнением выступили авторы издания Strategic Culture.

Журналисты подчеркнули, что санкции не способны завершить конфликт на Украине.

«Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя», — отмечается в публикации.

