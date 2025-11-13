Интернет и СМИ
05:55, 13 ноября 2025Интернет и СМИ

Названо условие для завершения конфликта на Украине

SC: Для установления мира на Украине отношение ЕС к России должно измениться
Марина Совина
Фото: Unsplash

Чтобы на Украине установился мир, необходимо, чтобы западные лидеры изменили свою позицию в отношении России. С таким мнением выступили авторы издания Strategic Culture.

Журналисты подчеркнули, что санкции не способны завершить конфликт на Украине.

«Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя», — отмечается в публикации.

Ранее Украину призвали смириться с победой России. С таким мнением выступил профессор Джон Миршаймер.

