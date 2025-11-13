Россия
13:00, 13 ноября 2025Россия

Отец обвиненной в нанесении увечий утюгом сверстнице девочки назвал истязания шуткой

RT: Отец зачинщицы избиений сверстников в Приангарье назвал истязания шуткой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Отец девочки, которую обвинили в нанесении увечий утюгом сверстнице в Приангарье, назвал истязания «неудачной шуткой». Его комментарий публикует RT.

«Дочь сказала, что никого не била — они просто так шутят, борются. Они же там все из одной секции борьбы, у них игры такие. Утюгом она не прижигала никого», — заявил россиянин, уточнив, что не смотрел видео с издевательствами и не планирует.

По его словам, синяки у девочки — это результат избиения дома, а не в компании сверстников. «Она у нас ночует часто, потому что родители пьют, она их боится, они избивают ее. И эти синяки они ей поставили, а не моя дочь», — пояснил мужчина.

Он также заявил, что ноги утюгом школьнице прижигал молодой человек из их компании в отместку за то, что та его раньше обожгла утюгом.

Ранее сообщалось, что школьники избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом для того, чтобы та не рассказывала родителям. Зачинщицей травли и издевательств назвали 13-летнюю школьницу, на которую жаловались и другие дети.

