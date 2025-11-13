Пассажиры экскурсионного автобуса в Таиланде побили друг друга из-за босых ног

Daily Mail: Иностранцы подрались во время автобусной экскурсии по Таиланду

Иностранные пассажиры экскурсионного автобуса побили друг друга из-за босых ног в Таиланде. Видео публикует газета Daily Mail.

Инцидент произошел на Пхукете. Во время автобусной экскурсии британский турист заметил, что другой отдыхающий закинул босые ноги на верхушку его сиденья так, что они оказались рядом с его головой. Молодой человек сначала попросил выходца с Ближнего Востока опустить их, но, как сообщается, в ответ услышал насмешку. Это и спровоцировало драку.

Персоналу, который отвечал за тур, пришлось вмешаться в происходящее. На опубликованных кадрах видно, как британский турист бьет попутчика, после чего двух мужчин разнимают — одного из них вывели из экскурсионного автобуса, но между ними все равно продолжилась словесная перепалка. «Британский турист говорил спокойно, говоря, что это неуместно, но арабский клиент насмехался, хохотал и вел себя грубо по отношению к нему», — объяснил местный гид Юттачай Сами.

Ранее отдыхавший в Таиланде турист напился, отправился в торговый центр и напал на инвалида. С полицейскими путешественник сотрудничать не стал и одному из них плюнул в лицо.