Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:26, 16 октября 2025Путешествия

Пьяный турист повалил инвалида на землю и плюнул в лицо полицейскому в Таиланде

The Pattaya News: Турист напился и напал на инвалида в торговом центре Паттайи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Oplus_0 / The Pattaya News

Отдыхавший в Таиланде турист напился, отправился в торговый центр и напал на инвалида. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 15 октября в LK Metro в Паттайе. Пьяный турист в одних джинсах поссорился с таиландкой и впал в буйство: он бросался на прохожих, выкрикивал ругань и хватал женщин. Затем иностранец повалил на землю местного жителя с ограниченными возможностями, после этого очевидцы и охранники скрутили его и вызвали наряд полиции.

Материалы по теме:
Нищая страна Азии научилась наживаться на туристах. Почему это выглядит смешно и зачем люди едут туда, где нет даже моря
Нищая страна Азии научилась наживаться на туристах.Почему это выглядит смешно и зачем люди едут туда, где нет даже моря
30 сентября 2023
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

С полицейскими путешественник сотрудничать не стал и одному из них плюнул в лицо. В итоге дебошира задержали и доставили в участок, предъявив обвинения в ряде административных правонарушений. Имя и гражданство иностранца не разглашается, так как он отказывается отвечать на вопросы.

Ранее туристка плюнула в лицо полицейскому и ударила его из-за угрозы штрафа в Таиланде. Женщина ехала на мотоцикле без шлема по встречной полосе и была задержана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости