Пьяный турист повалил инвалида на землю и плюнул в лицо полицейскому в Таиланде

The Pattaya News: Турист напился и напал на инвалида в торговом центре Паттайи

Отдыхавший в Таиланде турист напился, отправился в торговый центр и напал на инвалида. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 15 октября в LK Metro в Паттайе. Пьяный турист в одних джинсах поссорился с таиландкой и впал в буйство: он бросался на прохожих, выкрикивал ругань и хватал женщин. Затем иностранец повалил на землю местного жителя с ограниченными возможностями, после этого очевидцы и охранники скрутили его и вызвали наряд полиции.

С полицейскими путешественник сотрудничать не стал и одному из них плюнул в лицо. В итоге дебошира задержали и доставили в участок, предъявив обвинения в ряде административных правонарушений. Имя и гражданство иностранца не разглашается, так как он отказывается отвечать на вопросы.

