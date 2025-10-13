Путешествия
18:01, 13 октября 2025

Туристка плюнула в лицо полицейскому и ударила его из-за угрозы штрафа в Таиланде

The Pattaya News: Туристка из Бразилии избила полицейского в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Во время отдыха в Таиланде туристка оказалась под угрозой штрафа и избила полицейского. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

13 октября сотрудник дорожной инспекции остановил на трассе в Паттайе 31-летнюю жительницу Бразилии, которая ехала без шлема по встречной полосе на мотоцикле. Во время задержания иностранка повела себя агрессивно: плюнула инспектору в лицо и ударила его кулаком.

Мужчина заковал путешественницу в наручники, но она продолжила плеваться и пинать его. В участке ей предъявили обвинения в нарушении закона о дорожном движении и нападении на сотрудника правоохранительных органов. Вскоре отдыхающая предстанет перед судом.

Ранее «Ласковый убийца» атаковал россиянина на отдыхе в Таиланде. Такое название получило насекомое, переносящее опасную для жизни инфекцию.

    Все новости