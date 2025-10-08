Путешествия
10:01, 8 октября 2025Путешествия

«Ласковый убийца» атаковал россиянина на отдыхе в Таиланде

Shot: Переносящий опасную болезнь Шагаса клоп укусил россиянина в Паттайе
Алина Черненко

Фото: schlyx / Shutterstock / Fotodom

Клоп «ласковый убийца», переносящий опасную для жизни болезнь Шагаса (другое название — американский трипаносомоз), атаковал россиянина в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 38-летний житель Самары Александр отдыхал на популярном местном курорте Паттайя. В один из дней отпуска он вышел на балкон и почувствовал сильную боль. Оказалось, что мужчину укусил триатомовый клоп. В этой стране Азии такие насекомые встречаются крайне редко, их укусы очень опасны.

Как сообщает источник, Александр сфотографировал насекомое и отнес его в местную больницу. Однако там его заверили, что сдавать никакие анализы не нужно, и отправили домой.

По данным издания, признаки заражения болезнью Шагаса — от лихорадки до поражения органов с летальным исходом — обычно появляются через две недели. У 40 процентов укушенных симптомы могут возникнуть даже через 10-30 лет.

В декабре 2024 года российские туристы пожаловались на атаки неизвестных насекомых в Таиланде. Через несколько дней отдыха у женщины и ее дочери появились красные пятна на руках.

