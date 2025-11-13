Путешествия
Полуголый турист в Таиланде начал кидаться с ножом на путешественников в отелях

Турист из Польши угрожал сотрудникам отелей и путешественникам на Пхукете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Phuket Times / thethaiger.com

Полуголый турист из Польши начал кидаться с ножом на сотрудников и других путешественников в отелях Таиланда. Об этом пишет издание The Thaiger.

Все началось с того, что 6 ноября 41-летний мужчина угрожал сотруднику отеля на Пхукете ножом за то, что тот отказался заселять его с кошкой. Работник гостиницы тогда не исключил, что турист находился под действием запрещенных веществ.

Позже, 9 ноября, сотрудница другого отеля недалеко от международного аэропорта Пхукета поделилась видео, на котором полуголый постоялец ведет себя агрессивно с соседом по номеру. Она утверждает, что на кадрах — тот самый гражданин Польши. По ее словам, мужчина поспорил с другим постояльцем, кричал, угрожал, а после попытался ударить жертву ножом. Это вынудило работницу гостиницы вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские заставили мужчину выселиться из отеля. Однако пока остается неясным, привлекли ли его к какой-либо ответственности.

Ранее мужчина взял в заложницы сотрудницу аэропорта Казахстана и стал угрожать ей ножом. Другой человек обменял женщину на себя, а затем выхватил у злоумышленника оружие. Его поступок попал на видео, в сети мужчину назвали героем.

