Полуголый турист в Таиланде начал кидаться с ножом на путешественников в отелях

Турист из Польши угрожал сотрудникам отелей и путешественникам на Пхукете

Полуголый турист из Польши начал кидаться с ножом на сотрудников и других путешественников в отелях Таиланда. Об этом пишет издание The Thaiger.

Все началось с того, что 6 ноября 41-летний мужчина угрожал сотруднику отеля на Пхукете ножом за то, что тот отказался заселять его с кошкой. Работник гостиницы тогда не исключил, что турист находился под действием запрещенных веществ.

Позже, 9 ноября, сотрудница другого отеля недалеко от международного аэропорта Пхукета поделилась видео, на котором полуголый постоялец ведет себя агрессивно с соседом по номеру. Она утверждает, что на кадрах — тот самый гражданин Польши. По ее словам, мужчина поспорил с другим постояльцем, кричал, угрожал, а после попытался ударить жертву ножом. Это вынудило работницу гостиницы вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские заставили мужчину выселиться из отеля. Однако пока остается неясным, привлекли ли его к какой-либо ответственности.

