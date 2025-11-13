Культура
Популярная певица дебютирует в качестве актрисы в фильме Тома Форда

Deadline: Певица Адель дебютирует в качестве актрисы в фильме Тома Форда
Ольга Коровина

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Британская певица Адель дебютирует в качестве актрисы в фильме «Плач к небесам» знаменитого дизайнера и режиссера Тома Форда. Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что артистка исполнит одну из главных ролей в грядущей картине по одноименному роману писательницы Энн Райс. «Плач к небесам» станет третьим проектом Форда, который также снял фильмы «Под покровом ночи» и «Одинокий мужчина». Помимо Адель в актерский состав вошли Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Пол Беттани, Марк Стронг и другие.

Ранее стало известно, что американская певица Сабрина Карпентер исполнит главную роль в экранизации книги «Алиса в стране чудес» писателя Льюиса Кэрролла. Артистка сама обратилась к представителям студии Universal еще в 2024 году и предложила превратить популярную сказку в мюзикл.

