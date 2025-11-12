Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:13, 12 ноября 2025Культура

Популярная певица исполнит главную роль в экранизации «Алисы в стране чудес»

Певица Сабрина Карпентер сыграет в мюзикле по сказке «Алиса в стране чудес»
Ольга Коровина

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американская певица Сабрина Карпентер исполнит главную роль в экранизации книги «Алиса в стране чудес» писателя Льюиса Кэрролла. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что артистка сама обратилась к представителям студии Universal еще в 2024 году и предложила превратить популярную сказку в мюзикл. В качестве режиссера и сценариста фильма выступит Лорин Скафария, наиболее известная по комедийной драме «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес в главной роли. Спродюсирует картину Марк Платт, который работал над номинированными на премию «Оскар» фильмами «Ла-Ла Ленд», «Шпионский мост» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Ранее Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли в фильмах серии «Голодные игры», заявила, что могла сыграть в «Сумерках». По словам актрисы, она пробовалась на роль Беллы Свон в знаменитой франшизе, но не смогла пройти кастинг, получив отказ «сразу же».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

    На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

    Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости