Популярная певица исполнит главную роль в экранизации «Алисы в стране чудес»

Певица Сабрина Карпентер сыграет в мюзикле по сказке «Алиса в стране чудес»

Американская певица Сабрина Карпентер исполнит главную роль в экранизации книги «Алиса в стране чудес» писателя Льюиса Кэрролла. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что артистка сама обратилась к представителям студии Universal еще в 2024 году и предложила превратить популярную сказку в мюзикл. В качестве режиссера и сценариста фильма выступит Лорин Скафария, наиболее известная по комедийной драме «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес в главной роли. Спродюсирует картину Марк Платт, который работал над номинированными на премию «Оскар» фильмами «Ла-Ла Ленд», «Шпионский мост» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Ранее Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли в фильмах серии «Голодные игры», заявила, что могла сыграть в «Сумерках». По словам актрисы, она пробовалась на роль Беллы Свон в знаменитой франшизе, но не смогла пройти кастинг, получив отказ «сразу же».