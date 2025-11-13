Популярная юмористка рассказала о борьбе с раком

Юмористка Пак Ми-сон заявила, что диагноз «рак» казался ей нереальным

Популярная южнокорейская юмористка Пак Ми-сон рассказала о борьбе с раком груди. Об этом пишет Chosun.

Отмечается, что юмористка не снималась в течение десяти месяцев. В это время она проходила лечение от рака и, в частности, химиотерапию. Перед камерой она предстала с короткими волосами.

«У меня тот тип рака груди, когда нельзя говорить о полном излечении», — заявила Пак Ми-сон. Она добавила, что поначалу диагноз казался ей нереальным, и призналась, что до сих пор не восстановилась полностью после болезни.

При этом юмористка заверила, что старалась смотреть позитивно на процесс лечения.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.