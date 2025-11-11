Известная телеведущая обнаружила у себя рак благодаря простому методу

Британской телеведущей Давине Макколл удалили злокачественную опухоль в груди

Известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя рак груди благодаря самообследованию молочных желез. О том, как простой метод помог ей найти онкологическое заболевание, она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Макколл, она заметила у себя в груди комок, который вскоре исчез. Однако затем, в процессе работы над шоу «Певец в маске» (The Masked Singer), она обратила внимание на постеры на дверях туалетов, которые призывали женщин самостоятельно обследовать молочные железы. «Каждый раз, когда я ходила в туалет, я делала это. И я поняла, что комок все еще на месте», — раскрыла ведущая.

В результате биопсии выяснилось, что новообразование в груди Макколл было злокачественным. Ведущей удалили его и назначили радиотерапию. «Опухоль была очень, очень маленькой, я обнаружила ее очень рано, мне невероятно повезло», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что Макколл перенесла шестичасовую операцию по удалению коллоидной кисты — доброкачественной опухоли головного мозга. Телеведущая узнала о новообразовании после медицинского обследования.