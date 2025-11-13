Популярному певцу и 16-летней дочери Пересильд пожелали свадьбу и детей

Савичева пожелала Дмитриенко и Пересильд сыграть свадьбу и родить детей

Исполнительница Юлия Савичева пожелала 20-летнему популярному российскому певцу Ване Дмитриенко счастья в отношениях с 16-летней дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анной Пересильд. Ее цитирует KP.RU.

Артистка отметила, что коллега ей «очень нравится». «У них же там история с Пересильд сейчас. Я желаю им всего хорошего, детей, свадьбу сыграть», — сказала она.

Савичева также рассказала, что хотела записать фит с молодым артистом, но у него сейчас «другая творческая линия». «Но у него Пересильд сейчас! Ты что, какая Савичева? У них конкретно вот своя линия, я понимаю, что они делают. Это же ведь и пиар тоже. И это все продуманная история», — добавила певица.

Ранее сообщалось, что Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд отправились отдыхать на Шри-Ланку.