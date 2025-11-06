Культура
Популярный певец улетел на остров с 16-летней дочерью Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд отправились отдыхать на Шри-Ланку
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @dmitrienko_vanya

20-летний популярный российский певец Ваня Дмитриенко и 16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд проводят совместный отдых на Шри-Ланке. Об этом пишет PeopleTalk.

Артист поделился кадрами из отпуска, на которых он позирует один, тогда как актриса не делилась фотографиями из поездки, однако поклонникам пары удалось запечатлеть их вместе. «Влюбленные романтично проводят время, наслаждаясь красотами местности и долгими прогулками», — говорится в материале.

В соцсетях исполнитель показал виллу, около которой гуляют павлины, и джунгли. «К стадионам готов», — подписал он публикацию.

Ранее психолог Мариана Абравитова оценила отношения Вани Дмитриенко и 16-летней Анны Пересильд. По ее словам, роман с певцом станет для девушки полезным опытом, который поможет ей сформировать отношение к такому типу мужчин.

