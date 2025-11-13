Забота о себе
Постоянно отвлекающимся людям предложили соблюдать правило 90 минут

Невролог Черуто: 90-минутные рабочие сессии помогут научиться сосредотачиваться
TikTok-блогерша по имени Оливия, публикующая посты под псевдонимом @olivia.unplugged, предложила постоянно отвлекающимся людям соблюдать правило 90 минут. Эффективность ее метода повышения концентрации оценила невролог Сидни Черуто, пишет издание Bustle.

Суть метода заключается в том, чтобы работать в течение 90 минут, ни на что не отвлекаясь. Блогерша рассказала, что устанавливает таймер на это время, блокирует наиболее отвлекающие приложения и сосредотачивается, после чего делает 20-минутный перерыв.

Невролог подтвердила, что такие рабочие сессии действительно помогут научиться сосредотачиваться. «Ваш мозг не приспособлен для восьмичасовых спринтов с концентрацией внимания. Он приспособлен для 90-минутных циклов интенсивной активности, за которыми следует 20-минутное восстановление. Через 1,5 часа уровень дофамина и ацетилхолина — нейромедиаторов концентрации — истощается, что приводит к усталости и рассеянности», — рассказала она.

Черуто также рассказала, что во время 90-минутных рабочих сессий нужно заниматься одним делом интенсивно, без перерывов и переключения контекста. Как только таймер сработает, нужно обязательно сделать перерыв на 15-20 минут: прогуляться, выпить воды или сделать зарядку.

Ранее специалист по охране труда из Великобритании Брениг Мур посоветовал внедрить одну привычку, связанную с обеденными перерывами зимой. Он порекомендовал во время обеденного перерыва отправляться на 15-минутную прогулку.

