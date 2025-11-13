Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 13 ноября 2025Россия

Появились новые подробности о боях с окруженными группировками ВСУ в Купянске

Минобороны: Российские военные сорвали три контратаки ВСУ в районе Купянска
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные сорвали три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Новые подробности о боях с окруженными группировками противника появились в сводке Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения 151-й механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области, а бойцы 1-й и 15-й бригад Нацгвардии с других направлений — в районах Осиново и Нечволодовки.

Сообщается, что ВСУ преследовали цель деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы, но им помешали штурмовые отряды 6-й армии подразделения российской группировки войск «Запад».

При этих боях ВСУ потеряли до 50 солдат, а также несколько единиц техники, включая боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов Российской Армии с окружением Купянска. При этом он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости