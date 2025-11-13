Появились новые подробности о боях с окруженными группировками ВСУ в Купянске

Минобороны: Российские военные сорвали три контратаки ВСУ в районе Купянска

Российские военные сорвали три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Новые подробности о боях с окруженными группировками противника появились в сводке Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения 151-й механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области, а бойцы 1-й и 15-й бригад Нацгвардии с других направлений — в районах Осиново и Нечволодовки.

Сообщается, что ВСУ преследовали цель деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы, но им помешали штурмовые отряды 6-й армии подразделения российской группировки войск «Запад».

При этих боях ВСУ потеряли до 50 солдат, а также несколько единиц техники, включая боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов Российской Армии с окружением Купянска. При этом он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки.

