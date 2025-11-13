Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 13 ноября 2025Мир

Противники свинофабрик обвинили евреев в украинском конфликте и холокосте

Daily Mail: Противники свинофабрик обвинили евреев в украинском конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Pxhere

Британская организация «Фермы, а не фабрики», выступающая против свиноводческих фабрик, обвинила «сионистов» в холокосте, 11 сентября и конфликте на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Благотворительная организация, призывающая потребителей покупать только местную и этично произведенную свинину, в своем информационном бюллетене назвала «сионистами» всех, кто «верит в существование еврейского государства». Также в нем утверждается, что евреи по всему миру «используют свое богатство, чтобы купить себе власть» и завоевать Ближний Восток.

Согласно бюллетеню, в организации уверены, что «сионисты вместе со своими американскими братьями и сестрами из ЦРУ стояли за событиями 11 сентября», а конфликт на Украине является «этнической чисткой для Израиля».

В июле ведущий исследователь холокоста, историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов обвинил Израиль в проведении геноцида в секторе Газа. Бартов прожил в Израиле первую половину своей жизни, учился в университете и служил в израильской армии. Он признался, что ему непросто было прийти к такому выводу.

Проанализировав характер операций Израиля, последовавших за вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, ученый пришел к выводу, что главной целью страны было не уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, а разрушение Газы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    В Финляндии допустили открытие границы с Россией

    Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную у россиян мошенниками сумму

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    В Москве появился новый вид общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости