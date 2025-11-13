Забота о себе
06:33, 13 ноября 2025

Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании сновидений

Психотерапевт Боголюбова: Сны нельзя расшифровать механически через сонники
Александра Кравченко
Александра Кравченко (внештатный автор)
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom  

Люди считают, что существует некий универсальный словарь символов, который можно открыть и сразу понять, что именно хочет сказать подсознание, но сновидение нельзя расшифровать механически. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала психоаналитический психотерапевт Аля Боголюбова.

Эксперт объяснила, что сновидение — это не универсальный код, а индивидуальный язык бессознательного, где каждая деталь связана с личной историей, воспоминаниями и чувствами.

«Образ снега, как и любой другой символ, может иметь десятки значений. Для одного человека он связан с теплом и покоем, для другого - с холодом и одиночеством, для третьего - с началом новой жизни. Иногда одно и то же сновидение у разных людей будет нести совершенно противоположный смысл», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

По словам Боголюбовой, проблема состоит в том, что стандартные толкования создают иллюзию определенности. Они подменяют личную работу готовой схемой, заставляя человека искать ответ вовне, а не внутри себя, объяснила она.

Символ складывается из личных ассоциаций, ощущений и контекста — в общем, того, что невозможно подогнать под шаблон

Аля БоголюбоваПсихотерапевт

«Даже архетипические образы, описанные аналитическим психологом Карлом Юнгом, не дают единого ключа: во сне они преломляются через индивидуальную историю, окрашиваются личными переживаниями, травмами, желаниями. Поэтому один и тот же архетип может быть прожит как источник силы и также как триггер внутреннего конфликта», — рассказала эксперт.

Боголюбова добавила, что понять сновидение можно только в диалоге с самим собой. По ее словам, это не всегда просто, потому что бессознательное говорит с нами зашифрованными метафорами. Любая интерпретация должна начинаться с вопроса, что тот или иной образ значит именно для вас, в вашей жизни, в вашем опыте, заключила психотерапевт.

Ранее невролог Ольга Соколова рассказала, что проблемы с памятью могут объясняться нервным истощением. По ее словам, такое состояние часто сопровождается раздражительностью, головными болями и проблемами со сном.

