Пытавшие сверстницу утюгом подростки могли раздеть и издеваться над другой школьницей

RT: Пытавшие сверстницу утюгом дети могли участвовать в других издевательствах

Пытавшие сверстницу утюгом в Иркутской области подростки могли быть причастны к другим издевательствам. Об этом рассказали родители пострадавших детей, пишет RT.

В частности, их обвинили в том, что они могли раздеть и издеваться над другой школьницей в лесу посреди зимы. Правоохранительные органы проверяют их причастность к событиям, которые были сняты на видео, распространившемся в сети. На этих кадрах девочка сидит раздетая на снегу на лесной поляне, куда ее якобы притащили силой.

«Младшая сестра моего мужа не хотела из дома выходить, когда они [подростки] начали ее преследовать. В школу просила ее проводить и встретить оттуда. Но сначала мы не понимали, насколько все серьезно, она говорила, что просто поругалась с одной девочкой», — рассказала жительница села Большой Луг.

По ее словам, школьница во всем призналась, когда ей начали угрожать в переписке, требуя выйти «на разговор». После этого семья обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области подростки избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом. Зачинщицей травли и издевательств назвали 13-летнюю школьницу.