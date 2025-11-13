Забота о себе
17:30, 13 ноября 2025Забота о себе

Раскрыт простой совет для продления жизни

UfaTime.ru: Проявление доброты снижает риск заболеваний сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Если человек хочет стать здоровее и продлить жизнь, ему нужно проявлять доброту, рассказали эксперты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы во Всемирный день доброты 13 ноября. Этот простой совет они дали в разговоре с изданием UfaTime.ru.

По словам специалистов, добрые поступки и позитивный настрой улучшают физическое здоровье человека. Врач объяснил, что, когда человек совершает добрый поступок, он испытывает удовлетворение и становится спокойнее. Благодаря этому нормализуется работа гормональной и иммунной системы.

Кроме того, проявление доброты стимулирует зону мозга, ответственную за выработку эндорфинов, что помогает улучшить работу мозга в целом и память в частности. Наконец, такое поведение снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи подчеркнули, что у людей, которые сохраняют положительный настрой, он на девять процентов ниже, чем у остальных.

«Простой совет для продления жизни: станьте добрее к себе и окружающим», — также порекомендовали специалисты.

Ранее невролог Ольга Соколова рассказала, что проблемы с памятью могут объясняться нервным истощением. По ее словам, такое состояние часто сопровождается раздражительностью, головными болями и проблемами со сном.

