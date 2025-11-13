Предсказана продолжительность обрушившейся на Землю магнитной бури

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю 12 ноября, уже прошла свой пик, но может продлиться еще сутки. Такой срок предсказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
«Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня», — уточили ученые.
В пиковую фазу возмущения магнитосферы планеты достигали уровня G4.3-G4.7 — буря оказалась самой сильной в 2025 году. При этом специалисты ожидали, что мощность явления достигнет высшего уровня G5, но этого не произошло. Магнитная буря в целом оказалась непредсказуемой и не отвечала прогнозам о выброшенных Солнцем трех газовых облаках.
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю во вторник, 12 ноября. Ученые связывали ее с движущимся облаком плазмы от самой сильной вспышки на Солнце уровня X5.1.
Жителей планеты предупредили, что буря может вызвать яркие полярные сияния, вывести из строя технику и повлиять на навигацию космических аппаратов.