Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 13 ноября 2025Экономика

Предсказана продолжительность обрушившейся на Землю магнитной бури

РАН: Магнитная буря прошла свой пик, но может продлиться еще сутки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю 12 ноября, уже прошла свой пик, но может продлиться еще сутки. Такой срок предсказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня», — уточили ученые.

В пиковую фазу возмущения магнитосферы планеты достигали уровня G4.3-G4.7 — буря оказалась самой сильной в 2025 году. При этом специалисты ожидали, что мощность явления достигнет высшего уровня G5, но этого не произошло. Магнитная буря в целом оказалась непредсказуемой и не отвечала прогнозам о выброшенных Солнцем трех газовых облаках.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю во вторник, 12 ноября. Ученые связывали ее с движущимся облаком плазмы от самой сильной вспышки на Солнце уровня X5.1.

Жителей планеты предупредили, что буря может вызвать яркие полярные сияния, вывести из строя технику и повлиять на навигацию космических аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости