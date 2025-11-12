Экономика
16:34, 12 ноября 2025Экономика

Раскрыты опасные последствия обрушившейся на Землю мощной магнитной бури

Ученый Эйсмонт: Обрушившаяся на Землю магнитная буря скажется на работе техники
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обрушившаяся на Землю 12 ноября мощная магнитная буря может вызвать полярные сияния и сказаться на работе техники. Опасные последствия явления раскрыл россиянам ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радиоточкой НСН».

«Могут пострадать устройства, начиная от магистральных линий электропередачи и заканчивая космическими объектами», — предупредил ученый. В наземной связи могут возникать шумы и помехи, а в космических аппаратах есть риск проблем с навигацией, уточнил Эйсмонт.

Из последствий, которые жители планеты могут увидеть своими глазами, специалист назвал полярные сияния. При этом ученый скептически отнесся к ухудшению самочувствия некоторых людей в периоды магнитных бурь.

«Как с этим справляться? Космические аппараты переводят в безопасный режим, как и магистральные линии электропередачи, если о всплеске плазмы известно заранее. А что касается воздействия на людей, то большинство все-таки сильно внушаемые. Им сказали, что будет, и они начинают себя плохо чувствовать», — заключил Эйсмонт.

Ранее стало известно, что на Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба. Ее сила практически достигла высшего уровня G5.

