Раскрыта роль жены обвиняемого во взятке топ-менеджера «Росатома»

Жена топ-менеджера «Росатома» Сахарова попала под домашний арест

Жена обвиняемого во взятке топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова Дарья оказалась его посредником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ей предъявлено обвинение по статье 291.1 УК РФ («Посредничество в даче взятки в особо крупном размере»). Она отправлена под домашний арест.

По словам источника, свою вину она признала, как и ее муж. По его словам, Сахаров полностью сотрудничает со следствием и активно способствует расследованию уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу подразделения «Росатома» Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей.