Раскрыто содержание отправленных школьнице перед истязаниями утюгом голосовых сообщений

Опубликованы посланные школьнице в Приангарье перед истязаниями утюгом сообщения

Перед тем, как школьники в Приангарье избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом, ей отправили голосовые сообщения. Их содержание раскрывает RT.

«Дорогая моя, придется, потому что, если ты не будешь с нами разговаривать, тебе же хуже (...) Почему ты не хочешь выходить? Ты скажи так, уже напрямую, что ты испугалась. Зачем сейчас как-то пытаться слиться? Все равно мы тебя где-нибудь поймаем да поговорим с тобой. Или ты будешь также сидеть дома и просто опасаться нас, обходить стороной? Да не получится», — говорит в опубликованном аудиосообщении одна из напавших школьниц.

Также в сообщении звучали угрозы о возможном нападении незнакомых людей, которые могут «разбить девочке лицо». «Если ты этого не хочешь, лучше просто поговорить», — продолжила подросток.

Ранее сообщалось, что зачинщицей травли и издевательств назвали 13-летнюю школьницу, на которую жаловались и другие дети. Отец девочки отверг все обвинения в ее сторону, назвав истязания «неудачной шуткой».