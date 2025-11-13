Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 13 ноября 2025Россия

Раскрыто содержание отправленных школьнице перед истязаниями утюгом голосовых сообщений

Опубликованы посланные школьнице в Приангарье перед истязаниями утюгом сообщения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: leungchopan / Shutterstock / Fotodom

Перед тем, как школьники в Приангарье избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом, ей отправили голосовые сообщения. Их содержание раскрывает RT.

«Дорогая моя, придется, потому что, если ты не будешь с нами разговаривать, тебе же хуже (...) Почему ты не хочешь выходить? Ты скажи так, уже напрямую, что ты испугалась. Зачем сейчас как-то пытаться слиться? Все равно мы тебя где-нибудь поймаем да поговорим с тобой. Или ты будешь также сидеть дома и просто опасаться нас, обходить стороной? Да не получится», — говорит в опубликованном аудиосообщении одна из напавших школьниц.

Также в сообщении звучали угрозы о возможном нападении незнакомых людей, которые могут «разбить девочке лицо». «Если ты этого не хочешь, лучше просто поговорить», — продолжила подросток.

Ранее сообщалось, что зачинщицей травли и издевательств назвали 13-летнюю школьницу, на которую жаловались и другие дети. Отец девочки отверг все обвинения в ее сторону, назвав истязания «неудачной шуткой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актрису Троянову приговорили к 8 годам колонии после заявления о российских детях

    В Госдуме сделали неожиданное заявление о Чебурашке

    Риск снижения добычи нефти в России назвали значительным

    Россиянам раскрыли порядок действий при взломе электронной почты

    В Генштабе ВСУ рассказали о пуске ракет собственного производства по России

    В России рассказали о влиянии приостановки переговоров с Украиной на Трампа

    Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

    Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости