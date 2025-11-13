Россиянам дали советы по покупке подержанного авто

Автоэксперт Хайцеэр: При покупке подержанного авто полностью проверьте его

При покупке подержанного авто важно полностью проверить его. Советы на этот случай россиянам дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с RT.

По словам автоэксперта, идеально, если желаемый вариант удастся осмотреть на станции техобслуживания. «Потому что скрытых вещей может быть очень много. Понятно, что проверяется целостность кузовных деталей: не было ли какой-то покраски, не было каких-то ударов», — поделился информацией он. Помимо этого, он призвал обратить внимание на наличие возможных подтеков или, наоборот, затиров, которые убрали бы масляные подтеки — все это указывает на довольно серьезные неисправности.

При этом лучше всего, уточнил Хайцеэр, если осмотр автомобиля проведет специалист. Говоря о проверке документации на машину, автоэксперт порекомендовал воспользоваться платной услугой по получению подробной информации об автомобиле. Помимо этого, стоит убедиться, не находится ли эта машина в залоге и не судится ли за нее кто-либо в данный момент, заключил он.

