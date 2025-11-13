Экономика
21:04, 13 ноября 2025Экономика

Россиянам описали порядок действий при часто срабатывающей пожарной сигнализации

Специалист по ЖКХ Бондарь: При ложном срабатывании сигнализации обратитесь в УК
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

При частом ложном срабатывании пожарной сигнализации в доме в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию (УК). Порядок действий, которые стоит предпринять в этой ситуации, россиянам описал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист отметил, что причина ложных срабатываний сигнализации может заключаться в проблеме с уходом за оборудованием. Он подчеркнул, что опасность подобной ситуации заключается в том, что при реальном возгорании жильцы могут не обратить внимание на сигнал. «Системы не должны пугать зря. При частых срабатываниях люди могут привыкнуть и не отреагировать на настоящий пожар, что ставит под угрозу всех. Жильцы вправе просить УК провести проверку системы вместе с ними и подрядчиком, а если откажут — провести свою экспертизу по пожарной безопасности», — поделился информацией Бондарь. В случае, если коммунальщики отказываются решать проблему, жители дома могут подать обращение о проведении проверки в МЧС, заключил эксперт.

Ранее Бондарь напомнил, что украшение подъезда к Новому году может привести к штрафу размером до 15 тысяч рублей.

